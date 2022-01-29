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Еще одна пляжная страна смягчила правила въезда для россиян

В Бахрейне смягчили правила въезда для переболевших COVID-19 российсиких туристов

Фото: Shutterstock

Власти еще одной пляжной страны, Бахрейна, смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Теперь пассажиры старше шести лет, переболевшие COVID-19, не обязаны предъявлять перед вылетом отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщается на официальном сайте международного аэропорта Бахрейна.

Уточняется, что вместо результатов исследования недавно выздоровевшие путешественники могут предъявить справку о перенесенной коронавирусной инфекции или положительный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 14 дней до вылета и не ранее чем за 30 дней до отъезда.

Кроме того, указано, что все туристы по-прежнему должны пройти ПЦР-исследование по прибытии в страну. Стоимость тестирования составляет 12 бахрейнских динаров (2,5 тысячи рублей).

Ранее в январе также сообщалось, что Вьетнам смягчил ограничения для туристов. Теперь пассажиры международных рейсов освободили от сдачи дополнительного экспресс-теста на коронавирус. Кроме того, власти сократили срок обязательного карантина с семи до трех дней.

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Валентина Процкова
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