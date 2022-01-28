Популярная пляжная страна смягчила ограничения для туристов

Вьетнам смягчил ограничения для туристов — пассажиров международных рейсов освободили от сдачи дополнительного экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщает VnExpress International со ссылкой на постановление Управления гражданской авиации республики.

Согласно новым правилам, для посещения страны потребуется один ПЦР-тест — его необходимо сдать туристам не ранее чем за 72 часа до въезда в популярную пляжную страну. Дополнительные анализы по прилете отменяются.

Кроме того, власти сократили срок обязательного карантина с семи до трех дней. При этом отмечается, что во время изоляции путешественникам разрешат свободно перемещаться по территории отеля.

Ранее в декабре 2021 года власти Вьетнама выступили с инициативой отменить визы для россиян. Помимо этого, министерство туризма запросило разрешение на въезд путешественников в республику не только на чартерных, но и регулярных рейсах.