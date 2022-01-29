Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

На Украине оценили затраты на стабилизацию гривны

Советник Зеленского Устенко: Украина потратила $1,5 млрд на стабилизацию гривны в 2022-м

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Советника президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко оценил затраты на стабилизацию национальной валюты. По его данным, в 2022 году на поддержание гривны украинские власти потратили почти полтора миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента страны.

Устенко пояснил, что за прошедший месяц на фоне сообщений о возможной эскалации было использовано почти 1,5 миллиарда долларов США золотовалютных резервов Нацбанка Украины. «И хотя текущий уровень резервов составляет около 30 миллиарда долларов, что соответствует четырем месяцам украинского импорта, быстрое их пополнение было бы крайне желательно», — отметили в офисе президента.

По словам Устенко, Украина рассчитывает на дополнительный приток в страну иностранного капитала. Советник Зеленского утверждает, что это позволит Украине самостоятельно не выходить на внешние рынки заимствования капитала, «за который потом придется платить дополнительные проценты».

«Наше государство также проводит активную работу с ключевыми партнерами и международными организациями и договаривается о пакетах финансовой помощи в виде либо государственных гарантий, либо прямых межправительственных кредитов», — отметили в пресс-службе.

В частности, по словам Устенко, Украина надеется на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). «Мы надеемся получить около 2 миллиардов долларов в ближайшее время. Кроме того, ожидаем и рассчитываем на получение так называемых кредитных гарантий от США», — говорится в сообщении на сайте офиса.

В конце декабря бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов рассказал об инвесторах, постепенно выводящих деньги из страны на фоне неопределенности и нагнетания ситуации.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Москва ввела ответные санкции против Евросоюза
Названы получившие больше всего денег из центра российские регионы
Россия потребовала Канаду объяснить подготовку неонацистов на Украине
На Украине оценили затраты на стабилизацию гривны
В Подмосковье спасли из ледяной воды и отогрели лося
Суд арестовал организатора бойкота ковид-сертификатов в Петербурге
Эндокринолог назвала способствующие снижению давления продукты
В Чехии бывшего военного РФ заподозрили в причастности к взрывам складов
Суд изъял у экс-прокурора Раменского имущество на 749 миллионов рублей
США заявили об отсутствии постоянного военного контингента на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter