На Украине оценили затраты на стабилизацию гривны

Советника президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко оценил затраты на стабилизацию национальной валюты. По его данным, в 2022 году на поддержание гривны украинские власти потратили почти полтора миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента страны.

Устенко пояснил, что за прошедший месяц на фоне сообщений о возможной эскалации было использовано почти 1,5 миллиарда долларов США золотовалютных резервов Нацбанка Украины. «И хотя текущий уровень резервов составляет около 30 миллиарда долларов, что соответствует четырем месяцам украинского импорта, быстрое их пополнение было бы крайне желательно», — отметили в офисе президента.

По словам Устенко, Украина рассчитывает на дополнительный приток в страну иностранного капитала. Советник Зеленского утверждает, что это позволит Украине самостоятельно не выходить на внешние рынки заимствования капитала, «за который потом придется платить дополнительные проценты».

«Наше государство также проводит активную работу с ключевыми партнерами и международными организациями и договаривается о пакетах финансовой помощи в виде либо государственных гарантий, либо прямых межправительственных кредитов», — отметили в пресс-службе.

В частности, по словам Устенко, Украина надеется на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). «Мы надеемся получить около 2 миллиардов долларов в ближайшее время. Кроме того, ожидаем и рассчитываем на получение так называемых кредитных гарантий от США», — говорится в сообщении на сайте офиса.

В конце декабря бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов рассказал об инвесторах, постепенно выводящих деньги из страны на фоне неопределенности и нагнетания ситуации.

