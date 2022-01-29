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В Чехии бывшего военного РФ заподозрили в причастности к взрывам складов

Чешское радио: новый фигурант в деле о взрывах в Врбетице ранее служил в российской армии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В деле о взрывах на военных складах в чешской деревне Врбетице появился новый фигурант по имени Николай Шапошников. Ранее мужчина служил в рядах российской армии, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на анонимные источники.

По информации медиа, бывший российский военный якобы встречался с руководителем подразделения ГРУ и оказывал поддержку организаторам взрыва.

«Чешская полиция ведет расследование в отношении Николая Шапошникова, сотрудника фирмы по транспортировке оружия Imex Group, которая арендовала склад боеприпасов во Врбетице в то время», — говорится в сообщении радиостанции.

Ранее чешский прокурор Мартин Малуш заявил, что расследование дела о взрывах во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена Прагой также и в Россию. «Мы продолжаем работать с проверкой версии достаточно обоснованного подозрения, что взрывы были инициированы устройством-приманкой, размещенным на складах лицами, работающими в интересах российской военной разведки», — сказал он.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия отрицает свою причастность к происшествию. В мае Россия внесла Чехию в список недружественных стран, в который также входят лишь США. Москва и Прага обменялись высылкой дипломатов, сравняли число служащих посольств.

Марина Совина
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