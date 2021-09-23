Чехия попросила Россию о поддержке в деле о взрывах во Врбетице

Чешский прокурор Малуш сообщил, что Прага попросила у России поддержки в деле о Врбетице

Чешский прокурор Мартин Малуш заявил, что расследование дела о взрывах во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена Прагой также и в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас Чехия постепенно изучает и анализирует результаты правовой поддержки, которые уже были получены. «Мы продолжаем работать с проверкой версии достаточно обоснованного подозрения, что взрывы были инициированы устройством-приманкой, размещенным на складах лицами, работающими в интересах российской военной разведки», — подчеркнул прокурор.

Малуш отметил, что крупномасштабное расследование все еще проводится, и его цель — составить карту перемещений и контактов подозреваемых лиц. Также следователи собирают доказательства, которые должны прояснить мотивы совершения обоих взрывов.

2 сентября глава чешского МИД оценил вероятность прекращения отношений Праги и Москвы. «В настоящее время с Россией невозможно "не иметь" отношений», — заявил Кулганек. При этом он призвал не строить их на чрезмерных эмоциях, как этого требовали некоторые политики в Чехии.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия также объявила в розыск двух граждан РФ: Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия отрицает свою причастность к происшествиям. Позднее Москва внесла Чехию в список недружественных стран.