Чехия высказалась о готовности России к налаживанию отношений

Прага не видит готовности Москвы к улучшению двусторонних отношений. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек, передает РИА Новости.

Дипломат указал на резкие заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой, а также министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он также назвал внесение Чехии в список недружественных стран шагом к эскалации в отношениях.

«Первый жест, которого бы я ожидал, чтобы мы пришли к ситуации, когда снова сможем вместе вести серьезный политический диалог, будет исключение из этого списка», — высказался Кулганек.

2 сентября глава чешского МИД оценил вероятность прекращения отношений Праги и Москвы. «В настоящее время с Россией невозможно "не иметь" отношений», — заявил Кулганек. При этом он призвал не строить их на чрезмерных эмоциях, как этого требовали некоторые политики в Чехии.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия также объявила в розыск двух граждан РФ: Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия отрицает свою причастность к происшествиям. Позднее Москва внесла Чехию в список недружественных стран.