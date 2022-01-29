Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США обвинили в подталкивании Украины к авантюрам против жителей Донбасса

Посольство: передача США оружия Киеву подталкивает его к авантюрам против жителей Донбасса

Фото: Посольство России в США / Facebook

Посольство России в США обвинило Вашингтон в том, что передача оружия Киеву подталкивает украинские власти к авантюрам против жителей Донбасса. Об этом говорится на страницу дипведомства в Facebook.

В посольстве отметили, что американские власти изо дня в день «рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине» под предлогом возможного вторжения России.

«Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись. При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса», — подчеркнули в диппредставительстве.

Дипломаты сообщили, что 28 января ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска из крупнокалиберных пулеметов.

В посольстве призвали Вашингтон заставить Киев выполнять Минские договоренности, «а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения».

Ранее разведка Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что Киев готовится отправить в Донбасс наиболее боеспособные украинские части — 72-ю отдельную механизированную, 10-ю отдельную горно-штурмовую и 80-ю десантно-штурмовую бригады. Предположительно, они станут ударной силой группировки украинских войск в регионе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вирусолог спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в России
США задумали ослабить санкциями промышленный потенциал России
Винокур вслед за Дубовицкой пожаловался на отсутствие работы из-за пандемии
Стая собак напала на подростка в российском регионе
Депутат Рады захотел «подарить» США несуществующий российский регион
Четыре ребенка погибли при пожаре в российском городе
Российская синхронистка ответила на вопрос об увеличении груди
Российский врач перечислил первые действия при симптомах омикрона
Житель Подмосковья построил самый большой в СНГ город из лего
Раскрыты детали разговора Макрона и Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter