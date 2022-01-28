Киев запланировал перебросить в Донбасс наиболее боеспособные части

Киев готовится отправить в Донбасс наиболее боеспособные украинские части. Об этом сообщают данные разведки Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которыми донецкие военные поделились в своем Telegram-канале.

«Командование ВСУ планирует в ближайшее время перебросить в зону конфликта на восток страны еще три бригады — 72-ю отдельную механизированную, 10-ю отдельную горно-штурмовую и 80-ю десантно-штурмовую бригады, считающиеся на сегодняшний день наиболее боеготовыми в украинской армии и способными провести наступательные действия», — говорится в заявлении милиции ДНР.

Подготовку этих частей проводили британские инструкторы из состава учебно-тренировочной миссии «Орбитал», сообщили в Донецке. По мнению представителей самопровозглашенной республики, они станут ударной силой группировки украинских войск в регионе. К наступлению Киев активно готовится, уверены донецкие силовики. «По данным нашей агентурной разведки, в украинском Генеральном штабе под руководством американских советников при Министерстве обороны Украины завершается разработка плана наступательной операции», — передают они.

Наращивание военных сил и техники с украинской стороны на линии соприкосновения в Донбассе в Донецке фиксируют не в первый раз. Ранее представители Народной милиции сообщали, что они заметили в расположении украинцев РЗСО «Смерч» и «Ураган», а также были осведомлены о поступлении в украинские войска новых британских противотанковых ракет NLAW.

Похожие данные передали и из самопровозглашенной Луганской народной республики. По их словам, над территорией Украины регулярно фиксируются самолеты-разведчики США и Великобритании.