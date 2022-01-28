Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ЛНР заявила о полетах самолетов-разведчиков из США и Британии над Украиной

Народная милиция ЛНР: над Украиной регулярно фиксируются самолеты-разведчики

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) регулярно фиксирует полеты самолетов-разведчиков из США и Великобритании над Украиной, заявил в интервью ТАСС начальник управления Народной милиции Ян Лещенко.

По его словам, активность украинских беспилотников снизилась. «В то же время над территорией Украины регулярно фиксируются самолеты-разведчики США и Великобритании», — добавил Лещенко.

Ранее представитель ЛНР заявил, что Луганск не фиксирует критического увеличения численности украинских войск в Донбассе.

Материалы по теме:
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
18 января
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января

В Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. 25 января Украина получила третью партию летального американского вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Позже официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США начали поставку нового пакета военной помощи Киеву.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Франция заявила о готовности к блокировке «Северного потока-2»
Террористы с помощью ракет обстреляли аэропорт в Багдаде
Трое неизвестных избили россиянина и похитили его машину
Лолита заразилась омикроном
Алла Пугачева снялась в куртке за 138 тысяч рублей
Медведев оценил вероятность введения единой валюты для России и Белоруссии
Нурмагомедов рассказал о приглашении Бекхэма на турнир своего промоушена
Российский фондовый рынок открылся ростом
Медведев рассказал о попытках «раскачать ситуацию» в Казахстане
Российский самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter