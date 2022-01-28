ЛНР заявила о полетах самолетов-разведчиков из США и Британии над Украиной

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) регулярно фиксирует полеты самолетов-разведчиков из США и Великобритании над Украиной, заявил в интервью ТАСС начальник управления Народной милиции Ян Лещенко.

По его словам, активность украинских беспилотников снизилась. «В то же время над территорией Украины регулярно фиксируются самолеты-разведчики США и Великобритании», — добавил Лещенко.

Ранее представитель ЛНР заявил, что Луганск не фиксирует критического увеличения численности украинских войск в Донбассе.

В Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. 25 января Украина получила третью партию летального американского вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Позже официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США начали поставку нового пакета военной помощи Киеву.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины.