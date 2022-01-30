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Жириновский призвал запретить в России операции в долларах

Лидер ЛДПР Жириновский назвал доллары грязью и призвал запретить их оборот в России
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: РИА Новости

Председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский сравнил доллары с грязью и призвал запретить их оборот в России. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Забирайте ваши доллары! Нам не нужен ни один ваш доллар! К этой грязи мы даже руками прикасаться не будем. Разве они это сделают? Нет. Резко упадет доверие к доллару», — заявил политик. По его словам, отказ от валюты станет важным и решительным антизападным шагом. Лидер партии также призвал прекратить поставлять российский газ в Европу, чтобы жители стран ЕС «замерзли и восстали».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал последствия возможного запрета проведения операций в долларах и евро для российских банков. Он заявил, что можно будет компенсировать его операциями в юанях. «В этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса», — сказал Медведев.

Марина Совина
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