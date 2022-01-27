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Медведев описал последствия запрета доллара для России

Дмитрий Медведев рассказал о готовности России к запрету на операции в долларах

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим СМИ, в том числе «Ленте.ру», описал последствия возможного запрета проведения операций в долларах для российских банков.

«В отношении доллара ситуация такая. Мы уже достаточно давно проводим курс на более сбалансированную валютную корзину, на более сбалансированную систему резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается. Сейчас это, по-моему, порядка 20 процентов, порядка 30 процентов — это евро, порядка 20 процентов — это юань, ну и некоторые другие валюты: фунт стерлингов, иена и так далее. И золото, естественно», — отметил Медведев.

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По его словам, в структуре золотовалютных резервов Центробанка необходимо провести перераспределение. Запрет на обращение евро, по мнению Медведева, можно компенсировать операциями в юанях. «Если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная с учетом объема экономики Китайской Народной Республики резервная валюта. Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса», — рассказал Медведев.

Также он уверен, что введение ограничений не повлияет на конвертируемость рубля: «Эта конвертируемость ведь связана прежде всего с торговлей. Если наши товары, нефть, газ покупают — а их все равно будут покупать, — то и конвертируемость обеспечивается. Вот, собственно, и все».

Ранее о запрете на операции в долларах для российских банков, как о возможной ограничительной мере на случай вторжения России на Украину рассказал в первую годовщину своего правления президент США Джо Байден.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.

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Платон Щукин
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