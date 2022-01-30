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В Подмосковье в одном из домов произошел взрыв газа

При взрыве газа в частном доме в Серпухове пострадали три человека

В сети появилось видео с последствиями взрыва газа в частном доме в городском округе Серпухов в Подмосковье. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал «360».

По данным ГУ МЧС России по Московской области, инцидент произошел утром 30 января в одном из домов в поселке Большевик. В результате взрыва была разрушена половина здания, пострадали три человека.

Отмечается, что к устранению последствий случившегося были привлечены 22 человека и 7 единиц техники, в том числе 10 человек и 3 единицы техники от МЧС России.

7 января сообщалось, что в Пензе в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. В результате трагедии погибли два человека.

Варвара Кошечкина
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