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Британия усилит военное присутствие в Европе для поддержки НАТО

Британия заявила о планах удвоить переброску войск и техники в Эстонию для поддержки НАТО
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Carl Recine / Reuters

Великобритания изучает возможность увеличения численности своих войск в Эстонии и переброски оборонительного вооружения на фоне ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Отмечается, что Джонсон рассматривает планы о «максимально возможной помощи НАТО». Британия усилит военное присутствие в Европы для защиты своих союзников. В частности, правительство страны собирается удвоить численность войск и техники, которые направятся в Эстонию. Таким образом премьер хочет оказать поддержку НАТО.

«Реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО», — заявила пресс-служба Джонсона.

Представители Великобритании обсудят финальные условия предложения с НАТО в Брюсселе в понедельник, 31 января. Джонсон подчеркнул, что этот «пакет станет четким посланием Кремлю» о нетерпимости страны к дестабилизирующей активности. Он добавил, что Британия вместе с партнерами из НАТО всегда будет стоять перед «лицом враждебной деятельности со стороны России».

Марина Совина
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