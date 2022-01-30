Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японии

Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на военных Республики Корея.

Кроме того, береговая охрана Японии сообщила, что КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты. «Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил [о пуске]», — говорится в сообщении.

28 января стало известно, что с начала 2022 года военные КНДР провели шесть ракетных запусков. По данным издания Yonhap, во время последних испытаний, Северная Корея протестировала работу крылатой ракеты большой дальности и управляемой ракеты «земля-земля» 25 и 27 января соответственно. Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытаниях.