Северная Корея заявила о шестом с начала года ракетном запуске

Власти КНДР подтвердили очередной запуск ракет. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным издания, Северная Корея провела испытания крылатой ракеты большой дальности и управляемой ракеты «земля-земля» 25 и 27 января соответственно. Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытаниях.

Это уже шестой раз с начала 2022 года, когда Северная Корея запустила ракеты. Кроме того, Пхеньян пообещал «продолжить разработку мощных боеголовок», передает агентство.

5 января и 11 января провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты. 14 января КНДР осуществила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже, 17 января, власти заявили об очередном ракетном запуске: тогда две тактические управляемые ракеты поразили цель в Японском море. Проверочные стрельбы проводились для выборочной проверки этого вида вооружения и его точности.

Ранее США предложили отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет. Речь идет о пусках шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

В ответ власти КНДР предупредили Вашингтон о «более жесткой реакции». Недавние пуски ракет в МИД КНДР назвали «осуществлением права на самооборону».