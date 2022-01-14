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КНДР предупредила США о «более жесткой реакции» в ответ на конфронтацию

Ренхап: КНДР предупредила США о «более жесткой реакции» в ответ на конфронтацию

Фото: KCNA / Reuters

КНДР предупредила США о «более жесткой реакции» в связи с санкциями, которые американские законодатели предложили ввести в ответ на пуски северокорейских ракет. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап на ЦТАК.

«Если США продолжат занимать конфронтационную позицию, КНДР будет вынуждена принять более сильные и определённые ответные меры», — говорится в заявлении представителя МИД КНДР, которое опубликовало северокорейское агентство.

Недавние пуски ракет дипломат «осуществлением права на самооборону».

Ранее стало известно, что Вашингтон предложил отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет КНДР. Речь идет о пусках шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

5 января Северная Корея заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Также в Вооруженных силах Южной Кореи сообщили о запуске неопознанного снаряда в сторону Японского моря. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.

Марина Совина
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