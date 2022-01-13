В США предложили отреагировать санкциями ООН на пуски ракет из Северной Кореи

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет КНДР, сообщает ТАСС.

Новые санкции в отношении Пхеньяна хотят ввести за проведение пусков шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

5 января Северная Корея заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Также в Вооруженных силах Южной Кореи сообщили о запуске неопознанного снаряда в сторону Японского моря. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против физического и юридического лица из России за связи с Северной Кореей. В санкционный список добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и гражданина РФ Романа Алара. Кроме того, туда попали четверо граждан Китая и двое выходцев из Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке.