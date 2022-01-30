Лев загрыз сотрудника зоопарка

В иранском городе Арак лев напал на одного из сотрудников зоопарка и загрыз его. Об этом в воскресенье, 30 января, пишет ТАСС.

Уточняется, что 38-летний работник пришел покормить зверя, но тот вырвался из клетки. В результате нападения мужчина погиб.

Руководство учреждения сообщило, что были приняты соответствующие меры и животное остается в пределах зоопарка, но попросило местных жителей пока не приближаться к территории.

22 января стало известно о гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. На ребенка напала стая бродячих собак, позже ее тело обнаружили на одном из пустырей. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).