Назван способ защитить деньги при потере или краже смартфона

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как защитить средства при потере или краже мобильного телефона. Об этом он сообщил в интервью с RT.

Эксперт объяснил, что если телефон кнопочный, то не стоит беспокоиться о защите денег. Исключением он назвал ситуацию, когда в телефонной книге записаны данные от банковских карт. Тогда следует обратиться в банк, чтобы сменить ПИН-коды или перевыпустить карту.

Соловьев также раскрыл способ защитить деньги при потере или краже смартфона. Если на нем установлено мобильное приложение банка, то средства на счету оказываются под прямой угрозой. В таком случае юрист посоветовал заблокировать доступ в программу кредитной организации.

«Необходимо немедленно с ближайшего телефона позвонить в свой банк и сообщить оператору о проблеме и попросить заблокировать доступ в онлайн-банкинг», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что для минимизации рисков при потере гаджета следует включить функцию поиска телефона по GPS, а также настроить блокировку экрана с цифровым паролем. Не менее важно не использовать всплывающие уведомления.

«И самое главное: если в вашем телефоне установлен мобильный банк, то относитесь к нему как к своему кошельку — не разбрасывайте где попало и не оставляйте на видном месте», — заключил Соловьев.

Ранее аналитик Алексей Верещагин раскрыл порядок действий при пропаже смартфона. Он порекомендовал россиянам использовать функцию удаленного доступа.