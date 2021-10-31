Россиянам раскрыли порядок действий при пропаже смартфона

Специалисты в области кибербезопасности напомнили, что потеря смартфона грозит множеством рисков. Они раскрыли порядок действий при потере гаджета в интервью для РИА Новости.

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов заявил, что если телефон попал к злоумышленнику незаблокированным, то он сможет зайти в банковское онлайн-приложение россиянина и вывести через них средства. Мошенники также могут шантажировать контактами, перепиской в социальных сетях, фотографиями и другими «чувствительными данными».

Чтобы не допустить подобной ситуации, начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин призвал россиян заранее использовать функцию удаленного доступа. По словам аналитика, с помощью этой опции получится найти устройство или же заблокировать его.

«Поиск при этом осуществляется по географической карте на ПК или на других смартфонах, связанных с этим аккаунтом… Если же батарея села, этот способ уже вряд ли поможет», — подчеркнул Верещагин.

Также с помощью функции «найти устройство» возможно удаленно заблокировать устройство и полностью стереть с него всю информацию. «Но есть важное условие: на момент кражи или потери эти функции должны быть уже активированы, поэтому активируйте такую функцию заранее», — отметил Галов.

В противном случае эксперт посоветовал оперативно заблокировать sim-карту, чтобы злоумышленники не смогли ей воспользоваться и «в частности, получить sms с кодом подтверждения и авторизоваться в тех или иных сервисах». Если не предпринять эти действия, то мошенники станут шантажировать близкое окружение.

Галов также порекомендовал отвязать банковские карты, привязаные к смартфону, и сменить пароли, используемые в приложениях и в мобильном браузере. «После замены установите везде, где это возможно, двухфакторную аутентификацию. Попробуйте заблокировать смартфон удаленно через аккаунты Google или Apple ID», — заключил он.

Ранее россиян предупредили о скрытых поборах при покупке смартфона. Например, участились продажи услуг по настройке гаджета.