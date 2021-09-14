Россиян предупредили о скрытых поборах при покупке смартфона

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков предупредил россиян о скрытых поборах при покупке смартфона. Он отметил в беседе с агентством «Прайм», что магазины электроники пытаются навязать покупателю как можно больше лишних услуг, например, раньше там продавались билеты на мероприятия и на самолеты, страховые полисы, то есть дополнительные сервисы, приносящие выручку помимо продажи телефонов.

«Сегодня, учитывая крен в сторону смартфонов и то, что не каждый из покупателей разбирается в гаджетах, участились дополнительные продажи, связанные с установкой программного обеспечения и настройки смартфона», — объяснил аналитик.

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Кусков добавил, что обманом это считать нельзя, однако заплатить от 600 до 1000 рублей за установку приложений — это слишком дорого. Кроме того, существуют дополнительные услуги, которые могут ввести клиента в заблуждение, например, подключение менее выгодного тарифного плана или дополнительная страховка на второй или третий год работы гаджета.

Ранее программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин заявил, что в смартфонах содержится огромное количество информации. Он посоветовал при потере гаджета или его пропаже сообщить в полицию, а также попытаться самостоятельно защитить личные данные.

