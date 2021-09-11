Россиянам раскрыли порядок действий при утрате смартфона

Программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин, заявил, что в смартфонах содержится огромное количество информации. При потере гаджета или его пропаже следует сообщить в полицию, а также попытаться самостоятельно защитить личные данные, сообщает радио Sputnik.

Эксперт раскрыл порядок действий, которые нужно предпринять при потере гаджета. В первую очередь следует его заблокировать, если на нем не был установлен пароль. После этого стоит отследить его местоположение.

«На телефонах на базе Android есть сервисы по типу "антивор", которые позволяют удаленно отследить локацию, заблокировать телефон или удалить все данные. На устройствах IOS есть функция "найти устройство", вы также сможете удаленно заблокировать телефон», — призвал программист.

Если на смартфоне установлен пароль или он реагирует на биометрические данные владельца, то его можно не блокировать. Подобрать «ключ» к чужому гаджету почти невозможно, отметил Вакулин. Если устройство выключено, то его нельзя отследить или заблокировать.

Оператор мобильной связи способен определить последнюю геолокацию выключенного гаджета, но такую информацию он предоставляет исключительно по запросу правоохранительных органов. Эксперт посоветовал обратиться за помощью в полицию с коробкой от телефоном и чеком о покупке, которые подтверждают, что гаджет принадлежит владельцу.

«Коробку из-под телефона и чек после покупки желательно хранить, пока вы пользуетесь устройством. На коробке и чеке есть код IMEI – идентификатор вашего гаджета. В дальнейшем полицейские смогут сверить данные, это поможет установить, что телефон ваш, если, например, воры выбросили симку», — объяснил Вакулин.

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