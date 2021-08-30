Россиян предупредили о «тормозящей жизнь» привычке

Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников заявил, что многие россияне перед сном стремятся провести время, используя смартфон или компьютер. Однако такая привычка грозит серьезным вредом для здоровья —например, бессонницей, передает радио Sputnik.

Специалист предупредил, что компьютерные игры стимулируют процессы возбуждения в центральной нервной системе, поэтому следует отказаться от такого досуга на ночь. Если человек азартно играет на каком-либо гаджете, то ему сложно оторваться от этого занятия, а впоследствии заснуть из-за состояния перевозбуждения.

Перевозбуждение и долгое засыпание становятся привычкой, «тормозящей жизнь» днем, из-за физической и психологической усталости. Если человек не высыпается, что вялость, усталость отражаются на общении, работе и здоровье.

«Ночное бдение перед телефоном или компьютером "тормозит" нашу жизнь, продвижение и достижение целей. Все это съедается ночным бдением. Также это формирует из нас поверхностных невротиков, которые могут перейти в эмоциональные крайности, в истерику и в состояние негатива», — подчеркнул Ключников.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал о способах борьбы с бессонницей. В первую очередь специалист посоветовал избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок.