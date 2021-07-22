Российский врач назвал безопасную норму дневного сна

Частично компенсировать нехватку ночного отдыха, улучшить когнитивные функции и работоспособность помогут 30 минут дневного сна. Его безопасную норму назвал руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин в интервью изданию Ridus.

По словам российского специалиста, недосып можно компенсировать дневным отдыхом, так как недостаток даже одного часа сна оказывает негативное влияние на самочувствие и может стать причиной многих заболеваний. Как отметил Калинкин, днем следует спать не более получаса.

«Но если вы будете спать днем длительное время, то велик риск, что у вас ухудшатся засыпание и качество сна в последующую ночь», — предупредил сомнолог.

Если человек не высыпается в течение долгого времени, а днем его постоянно клонит в сон, то перерыв на дневной отдых не сможет улучшить состояние. В таком случае в первую очередь необходимо решить проблему с нарушением структуры ночного сна, резюмировал врач.

Ранее российский клинический психолог Нина Христинич рассказала о самых распространенных и опасных видах нарушения сна, связанных с частыми пробуждениями среди ночи. Среди них оказались лунатизм, сонный паралич, ночные кошмары и страхи, пробуждение со спутанным сознанием, ночные беседы и нарушение ритмичных движений.