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Психолог рассказала о распространенных и опасных проблемах со сном

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Фото: Blisstil / Keystone Press Agency

Российский клинический психолог Нина Христинич рассказала о наиболее распространенных и опасных видах нарушения сна, связанных с частыми пробуждениями среди ночи. Ее слова приводит Пятый канал.

Наиболее распространенными недугами оказались лунатизм, сонный паралич, ночные кошмары и страхи, пробуждение со спутанным сознанием, ночные беседы и нарушение ритмичных движений. Многие из них, как отметила Христинич, кажутся опасными из-за мифов, которыми они окутаны. В частности, психолог напомнила, что будить лунатиков можно — утверждение, что это спровоцирует сердечный приступ, не имеет медицинских обоснований.

Психолог также добавила, что чаще всего подобные проблемы со сном встречаются у детей. В случае если заболевание осталось у человека во взрослом возрасте и причиняет ему или его близким беспокойство, следует обратиться к психологу или сомнологу.

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