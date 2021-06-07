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Врач назвал способ определить норму сна

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Фото: Globallookpress.com

Определить свою норму сна можно, восполнив его дефицит в отпуске. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.

Специалист считает, что во время месячного отпуска есть возможность отоспаться. На это дается несколько недель, после чего количество сна нормализируется. По мнению Калинкина, чтобы понять свою норму, нужно спать столько, сколько требует организм. И для этого нет необходимости ставить будильник.

«И, соответственно, когда он стабилизирует свой сон, он узнает, сколько ему хватает для восстановления», — пояснил Калинкин.

Несмотря на это, многие люди имеют нарушения сна, поэтому не могут высыпаться. Бывает, что сон даже наносит вред здоровью. Эксперт посоветовал обратиться к сомнологу, если человек спит достаточное количество часов, но по утрам его преследует плохое настроение, сонливость и разбитое состояние.

Ранее врач-невролог и сомнолог Елена Царева предупредила, что долгий сон может быть симптомом опасных заболеваний. Врач пояснила, что не стоит волноваться, если человек спит больше восьми часов в рамках восстановления нарушенного режима. Однако ежедневный долгий сон дает сигнал возможной гиперсомнии или депрессии, поэтому лучше обратиться к врачу.

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