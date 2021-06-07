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Российские ученые разработали технологию для записи снов

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Фото: Pixabay

Российские специалисты создали технологию, которая записывает и воссоздает сны с помощью нейрогарнитуры. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

По оценкам ученых, воспользоваться этой разработкой россияне смогут в 2025 году. «Сны нам снятся в REM-фазе, сопровождаемой высокой активностью мозга. Детально воссоздать сны мы, наверное, не сможем, но определить категорию: приятный, неприятный, кошмар, сексуальный и так далее — удастся. То есть в своих ощущениях от сна вы сможете разобраться», — пояснил руководитель лаборатории нейроробототехники МФТИ Владимир Конышев.

Отмечается, что еще в 2019 году начались первые тесты воссоздания изображений, появляющихся в мозгу человека. Участникам эксперимента показывали различные видео и записывали электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Оказалось, что характеристики ЭЭГ для разных роликов различаются. На втором этапе тестов нейросеть анализировала данные ЭЭГ и создавала кадры, по которым можно было определить категорию снов. Точность изображения составила 90 процентов.

Ранее врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал о влиянии смартфонов на сон. По его словам, не стоит использовать гаджеты за час–два до сна, так как это возбуждает нервную систему. Новиков добавил, что, просыпаясь ночью, не стоит брать телефон и проверять время, так как яркий свет от экрана разрушает мелатонин.

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