Раскрыта тайна глубокого сна

Американские ученые раскрыли тайну глубокого сна, разработав количественную модель изменения активности мозга по мере роста ребенка и впервые показали, как с возрастом меняется функция сна. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ученые вместе с нейробиологами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе построили математическую модель эволюции функций мозга у детей от рождения до пятнадцати лет. В модели учитываются такие параметры, как скорость метаболизма мозга, объем мозга и время, проводимое в фазе быстрого сна.

В результате было обнаружено, что примерно в возрасте двух с половиной лет основная функция сна изменяется: от построения инфраструктуры мозга — к его восстановлению и ежедневной очистки от повреждений. В такой период у детей сокращаются фазы быстрого сна и уменьшается его продолжительность.

Как пояснили ученые, именно в ходе быстрого или глубокого сна происходит строительство и укрепление структур, соединяющих нейроны друг с другом, — синапсов. В это время и происходят самые яркие сны. Таким образом, мозг не спит, а нейроны взаимодействуют между собой.

Специалисты призвали не будить младенцев во время фазы быстрого сна, поскольку в это время происходит реорганизация мозга. Затем на протяжении всей жизни у человека будет преобладать уже медленный сон, отвечающий за восстановление.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала россиянам перейти на осенний режим сна, чтобы поддерживать бодрость и здоровье. Она порекомендовала ложиться спать не позже десяти часов вечера, чтобы рано вставать и при этом высыпаться. Она отметила, что в таком режиме человек не будет заболевать и у него будет высокая работоспособность.