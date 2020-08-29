Подсчитано оптимальное время для дневного сна. Так, по словам специалистов, чтобы восстановиться, днем достаточно поспать всего 20 минут. Об этом в беседе с изданием «Говорит Москва» рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

«Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Это называется "инерция сна". После глубокого сна восстановление длится от 20 до 40 минут. В рабочих условиях это неудобно», — пояснил ученый. Он также добавил, что если у человека ненормированный рабочий день, то час сна будет ему на пользу. Благодаря такому отдыху, он сможет оставаться бодрым до вечера.

Кроме того, подчеркнул Дорохов, при расчете времени дневного сна нужно иметь в виду и время на то, чтобы прийти в себя. Это особенно актуально для людей, чья работа связана с риском — рабочих заводов или водителей.

По словам ученого, лучше всего отдыхать после обеда — между 13 и 15 часами дня. В это время, как правило, у людей сама по себе появляется сонливость. В пример Дорохов привел послеобеденный отдых в армии или сиесту в южных странах Европы. Такой короткий дневной сон позволяет людям до вечера сохранять продуктивность.

Ранее китайские ученые предупредили о смертельной опасности дневного сна продолжительностью в час и более. По мнению исследователей, существует прямая взаимосвязь между дневным сном и сердечно-сосудистыми заболеваниями.