Сомнолог рассказал о способе борьбы с бессонницей

Врач-сомнолог Павел Кудинов назвал в интервью Общественной службе новостей главное средство борьбы с бессонницей.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок. В

этом может помочь нормализация режима пробуждения. Кудинов пояснил, что вставать всегда следует в одно и то же время — как в будни, так и в выходные дни. После того, как режим пробуждения будет налажен, вопрос бессонницы будет решен.

Сомнолог также подчеркнул, что без решения этих главных проблем употребление различных травяных чаев будет мало способствовать улучшению сна. Однако, если несмотря на усилия, человек по-прежнему испытывает проблемы с засыпанием, лучше отдать предпочтение валериане, а не сокам.

Ранее руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин назвал безопасную норму дневного сна. По его словам, она составляет 30 минут.