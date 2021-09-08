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Россиянам рассказали о «календаре скидок» на гаджеты

Аналитик Муртазин: в сентябре выгодно покупать старые модели ноутбуков
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Фото: Pixabay

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал россиянам, в какие месяцы смартфоны и ноутбуки можно купить со скидками. Эксперт также назвал модели гаджетов, которые выгодно приобретать в сентябре, передает радио Sputnik.

Муртазин объяснил, что «календарь скидок» зависит от конкретного типа электроники. Рынки смартфонов и ноутбуков несколько отличаются: так, в сентябре не стоит ждать значительных скидок на телефоны.

После «периода back to school» цены падают незначительно: есть отдельные выгодные предложения на старые модели смартфонов, однако они не становятся массовой тенденцией. Телефоны подешевеют в октябре-ноябре, после выхода новых моделей на рынок.

«Смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом и после гендерных праздников: после 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Это основные скидки, которые можно получить», — отметил Муртазин.

При этом в сентябре выгодно покупать старые модели ноутбуков, из прошлого сезона. Их можно приобретать до Нового года, при этом скидки на новые устройства появятся только в апреле-мае.

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