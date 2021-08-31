В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем

Правительство России утвердило запрет на госзакупки импортных ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и микросхем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«В госзакупках электроники меняются правила — вводится запрет на закупку импортной продукции и правило "второй лишний". Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило правительство РФ 28 августа (№ 1432)», — говорится в сообщении.

Речь идет об иностранной электронике весом до 10 килограммов. Под ограничение также попадают светильники, навигаторы, пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, вычислительная техника и другие электронные приборы.

Правило «второй лишний» подразумевает отклонение всех заявок на участие в иностранных закупках, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную технику.

Ранее в Минпромторге предложили включить в форму российских школьников неожиданную одежду. В предварительный стандарт для учащихся вошли толстовки, которые должны соответствовать определенным требованиям. Так, ткани вещей должны «дышать», впитывать и удерживать влагу, а также не садиться после стирки. Отмечается, что предварительный национальный стандарт вступит в силу в ноябре, однако он будет носить рекомендательный характер — окончательное решение примут администрации школ.