В России предложили полностью запретить продажу энергетиков детям

Основатель Национального родительского комитета и уполномоченный по правам ребенка по Татарстану Ирина Волынец выступила с инициативой полностью запретить продажу энергетических напитков детям. Об этом пишет RT.

Обращения омбудсмен направила в Минздрав, Роспотребнадзор, Минпромторг и комитет по охране здоровья Госдумы. Она предложила ввести запрет на федеральном уровне.

Волынец отметила, что в производстве энергетиков используются красители и ароматизаторы, в состав входит таурин и большое количество кофеина. Однако эти напитки находятся в свободном доступе на полках с другой газировкой, и у детей создается «обманчивое и опасное» впечатление об их безобидности. Подростки в силу возраста не могут оценить вред, а врачи и родители категорически против употребления, добавила уполномоченный.

Омбудсмен пояснила, что в настоящее время в некоторых регионах продажа энергетиков несовершеннолетним запрещена, однако такого пункта в федеральном законодательстве нет. «С учетом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей», — заключила в своем обращении основатель Национального родительского комитета.

Ранее в Минпромторге России заявили, что рассмотрят предложение запретить продажу алкоголя покупателям с детьми. Министерство получило Ирины Волынец с просьбой запретить продажу спиртного и сигарет гражданам, пришедшим в магазин с несовершеннолетними.