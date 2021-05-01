В России запретили высаживать из транспорта детей-безбилетников

С 1 мая начинают действовать денежные взыскания для кондукторов, контролеров и водителей за высадку из общественного транспорта не оплативших проезд детей младше 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Новая норма запрещает высаживать из транспортного средства детей, которые не показали билет, либо не смогли подтвердить право на бесплатный или льготный проезд.

Для водителей общественного транспорта, нарушивших данный закон, предусмотрен штраф в пять тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что недопустимо оставлять ребенка одного на дороге из‑за неоплаченного проезда, так как это создает угрозу его жизни и здоровью.