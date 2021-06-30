Россиянам назвали способы сэкономить на мобильной связи

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал россиянам способы сэкономить на мобильной связи в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, прежде всего нужно пересматривать регулярно свои тарифы и анализировать затраты. «Смотрите, какие услуги наиболее актуальны, нет ли случайно подключенных платных ненужных ежемесячных функций. Возможно, под ваше потребление есть более оптимальные тарифы», — сказал он. Эксперт добавил, что можно также обновить оператора. Он напомнил, что в настоящее время это возможно с сохранением номера.

Щельцин также посоветовал изучить различные комбо-тарифы, использовать интернет-мессенджеры чаще MMS и SMS.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал россиянам способы сэкономить на покупке смартфона. Наиболее простой метод — сравнить стоимость гаджетов в разных магазинах и выбрать наиболее приемлемую. Муртазин объяснил, что магазины предлагают не только разные цены на официально поставленную и серую технику, но и отличающиеся скидки и акции. Так, смартфон за 50 тысяч рублей можно приобрести со скидкой в пять-семь тысяч рублей, подчеркнул эксперт.