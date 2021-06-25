Россиянам раскрыли способ сэкономить на охлаждении в жару

Заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов в беседе с РИА Новости раскрыл россиянам способ сэкономить на охлаждении воздуха в жару.

Эксперт напомнил, что потребление электроэнергии кондиционером зависит от режима эксплуатации, мощности и типа устройства. Также на потребление электричества влияет температура воздуха на улице и площадь помещения. «Наиболее экономичными являются инверторные кондиционеры с классом энергоэффективности А и выше», — подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, в южных регионах, где высокая температура воздуха сохраняется и в ночное время, продолжительность непрерывного использования кондиционера может превышать 12 часов в сутки. В таком случае россиянам стоит подумать о многотарифном учете электроэнергии и приобретении инверторного кондиционера. Такие меры могут сэкономить до 75 процентов средств, затраченных на электроэнергию для охлаждения воздуха.

Ранее дизайнер Светлана Серова раскрыла несколько приемов, которые помогут пережить жару в городских квартирах без кондиционеров. Она посоветовала россиянам класть белье в пакет и перед сном помещать его на некоторое время в холодильник. Также эксперт посоветовала в жару закрывать окна пленкой, избегать блэкаут штор, избавиться от синтетических тканей. Также эксперт посоветовала убрать с полов ковры, делать влажную уборку, отключать бытовые приборы.