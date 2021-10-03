Обозреватель рассказал о правильной эксплуатации смартфона зимой

Обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский рассказал россиянам о правильной эксплуатации смартфона зимой в беседе с радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что при температуре воздуха ниже нуля может пострадать аккумулятор телефона, поэтому его переохлаждения допускать нельзя. «Это сложная химия. Если батарея и не взорвется при выходе за границы рабочего диапазона температур, то, вполне возможно, ее эффективная емкость заметно снизится», — предупредил он.

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Чтобы избежать этого, Маляревский посоветовал переложить гаджет из внешнего кармана во внутренний. При этом он предостерег от других способов согреть смартфон, в частности, с помощью нагревательных приборов. Из-за этого телефон может разогреться до 60 градусов, что также вредно для батареи.

«При выходе из температурного диапазона вверх батарея может быстрее испортиться. Причем вплоть до того, что она может потечь и "убить" всю электронику смартфона», — заключил эксперт. Он напомнил, что безопасный температурный режим обычно указан в инструкции к гаджету.

Ранее эксперты рассказали, что для предотвращения быстрого износа аккумулятора телефона не стоит заряжать его в некомфортных условиях. В частности, температура воздуха должна быть средней, нельзя заряжать телефон при сильном холоде или жаре.