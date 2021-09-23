Аналитик перечислил способы «развода» покупателей смартфонов

При продаже телефонов в магазинах покупателям пытаются продать дополнительные опции и аксессуары, которые не приносят никакую пользу, заявил аналитик Telecom Daily Илья Шаталин, пишет «Прайм».

По словам эксперта, магазинам выгодно продавать «в нагрузку» к гаджету различные услуги. Они обычно предлагаются клиентам, которые, к примеру, не знают настоящей стоимости чехла или защитного экрана и не могут разобраться в условиях навязанной страховки от кражи. Эксперт привел в пример, когда магазин советует застраховать устройство от кражи. При этом договор страхования предполагает возмещение только в случае похищения устройства из дома. «Абсурдность и надуманность подобного требования очевидна: кто будет оставлять мобильный телефон дома, если его специально покупают, чтобы всегда носить с собой», — указал Шаталин.

«Таким же бесполезным может оказаться предложение настроить смартфон и установить на него «пакет программного обеспечения», — перечислил специалист способы «развода» покупателей. Продавец может «помочь» скачать на телефон обычные бесплатные плееры, файловые менеджеры, приложения соцсетей или банков. «Порой за безумные деньги предлагается установить на телефон элементарные вещи», — подчеркнул эксперт. Шаталин посоветовал покупать товар в интернете с доставкой в пункты выдачи, где можно оценить работоспособность устройства.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил о смертельной опасности, возможной при покупке неоригинальных зарядок и других аксессуаров для смартфонов. По его словам, они могут воспламениться при использовании.