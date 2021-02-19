Эксперт назвал лучшие способы найти похищенный гаджет

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал в беседе с агентством «Прайм» лучшие способы найти похищенный гаджет.

По словам эксперта, в двух основных операционных системах — Аndroid и iOS — предустановлены программы так называемого трекинга. Так, с помощью компьютера на сайте разработчика или производителя можно войти в личный кабинет, доступ к которому предоставляется при покупке телефона, и посмотреть, где последний раз гаджет включался.

Кроме того, после покупки смартфона можно самостоятельно установить аналогичную программу и включить в ней скрытый режим. Тогда злоумышленник ее не увидит, но можно будет отслеживать местоположение устройства.

Некоторые компании, например, Samsung или Apple, предлагают дистанционно заблокировать телефон и вывести на его экран предупреждение о необходимости вернуть украденное. Однако, по мнению эксперта, разумнее обратиться в полицию.

Также у каждого мобильного устройства есть уникальный идентификационный номер IMEI, который не изменяется даже при смене SIM-карты. При совершении звонка оператор связи может увидеть этот номер и при необходимости полиция может запросить данные для выявления местонахождения злоумышленника.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал способ обнаружить любой телефон без геолокации. Наиболее распространенный из них — с использованием сигнала GPS, который с помощью спутников достаточно точно определяет местоположение объекта на плоскости.