Названы лучшие дешевые смартфоны

Xiaomi Redmi Note 10s оказался лучшим недорогим смартфоном по версии Роскачества. Об этом сообщается в материале на сайте организации.

Специалисты Роскачества обновили рейтинг бюджетных смартфонов, добавив в него 16 моделей сезона лето-осень 2021 года. Собирая топ дешевых устройств, авторы отметили, что современные недорогие аппараты стоимостью до 20 000 рублей часто имеют присущие флагманским моделям характеристики. К ним отнесли наличие NFC, возможность биометрической аутентификации, поддержку eSIM. Например, по многим важным параметрам Xiaomi Redmi Note 10s за 19,5 тысячи рублей превзошел OnePlus 9 Pro стоимостью 60 тысяч рублей.

Указанный телефон Xiaomi был назван лучшим дешевым смартфоном с хорошей камерой. На остальных местах топ-5 разместились Samsung Galaxy M32, Samsung Galaxy A12, TCL 20L и Realme Narzo 30 5G.

«Первое, чем жертвуют производители при выпуске бюджетных моделей, — это качество камеры. Среди новых "бюджетников" Xiaomi Redmi Note 10s показал лучшие результаты по фото и видео, но все равно остается далеко позади не только смартфонов от Apple и Samsung, но и премиальных моделей от Xiaomi», — отметил заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов.

Также специалисты Роскачества составили рейтинг бюджетных аппаратов с хорошей автономностью. Топ возглавил Xiaomi Redmi Note 10s, также в него попали Samsung Galaxy A12, Nokia G10, Realme 8 5G, Xiaomi Redmi Note 10 5G.

В заключении специалисты рассказали, что при выборе недорогого телефона зачастую присутствует лишь одно ограничение: «Выбирать придется либо из новых моделей на Android или Harmony OS, либо из моделей Apple, но только прошлых лет».

В конце лета эксперты Роскачества определили наиболее подходящие телефоны для школьников. Лучшим девайсом по соотношению цены и качества был назван Xiaomi Poco F3 со 128 гигабайтами встроенной памяти.