Назван лучший смартфон для школьника

Специалисты Роскачества рассказали о выборе смартфона для ребенка. Об этом сообщается в материале на сайте организации.

В преддверии нового учебного года эксперты определили наиболее подходящие телефоны для детей. Лучшим девайсом по соотношению цены и качества был назван Xiaomi Poco F3 со 128 гигабайтами встроенной памяти. На второй и третьей позициях оказались Xiaomi Poco X3 Pro и Xiaomi Redmi Note 10 Pro соответственно. Замыкают топ-5 Realme 8 Pro и Xiaomi Redmi 9T.

В материале говорится, что важнейшим показателем для смартфона, который покупают для школьника, является прочность: «Скорее всего, устройство будут часто ронять, так что ему необходимо иметь прочный корпус и устойчивое к повреждениям стекло». Наиболее крепкими телефонами специалисты Роскачества определили OnePlus 6, Honor 10 и Blackview BV9500. Менее восприимчивыми к попаданию влаги были названы Sony Xperia 10 II, Huawei Mate 40 Pro и Samsung Galaxy S8+.

Немаловажным показателем эксперты назвали и емкий аккумулятор. В список лучших гаджетов с самой выносливой батареей попали Realme 7 и 8 Pro, которые могут протянуть на одном заряде до 38 часов. Были отмечены Xiaomi Poco F3 и OnePlus Nord N10 5G, которые проработали на одном заряде 40 и 41,5 часов соответственно.

В июле специалисты Роскачества назвали девайсы OnePlus и Honor лучшими противоударными смартфонами на рынке. Например, OnePlus 6 получил максимальные пять баллов в барабанном тесте. Авторы отметили, что подходить к выбору защищенного устройства следует разумно — ориентироваться на показатели защиты стоит в том случае, если данная функция действительно может потребоваться.