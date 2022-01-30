МИД Словакии порекомендовал отказаться от поездок на Украину

Министерство иностранных дел (МИД) Словакии порекомендовало гражданам страны отказаться от поездок на Украину. Об этом сообщает агентство TASR, передает ТАСС.

В своей рекомендации ведомство назвало ситуацию в сфере безопасности на всей территории Украины непредсказуемой. «Она может очень быстро меняться», — добавили там, отметив, что поездки на Украину допустимы только в неотложных случаях. Помимо этого, граждан Словакии призвали воздержаться от поездок в Крым.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) и депутат Верховной Рады Михаил Забродский заявил, что власти страны не готовы к масштабным боевым действиям и принятию сложных решений в условиях войны. При этом бывший украинский депутат Евгений Мураев усомнился в возможности полномасштабного конфликта в стране, но в то же время выразил опасения насчет эскалации конфликта в Донбассе.

Вероятность вооруженного конфликта между Киевом и Москвой активно обсуждалась в западных СМИ осенью 2021 года. Американские и украинские политики делали заявления о якобы планируемом вторжении России на территорию Украины. Позже в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) также поддержали слухи о грядущей войне — однако, по их версии, вторгнуться в Донбасс планирует Киев.