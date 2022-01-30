На Украине заявили о неготовности к масштабным военным действиям

Украинские власти не готовы к масштабным боевым действиям и принятию сложных решений в условиях войны. Об этом генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ), депутат Верховной Рады Михаил Забродский заявил в интервью телеканалу «Эспрессо.TV».

Он подчеркнул, что для сопротивления возможному российскому вторжению украинским властям и армии в первую очередь необходима политическая воля и отказ от паникерских настроений.

Забродский также отметил, что для успешного ведения войны Киеву необходимо быть готовым решать всеохватывающие вопросы.

«И это не только вопрос фронта. Это вопрос тыла, мобилизации, функционирования экономики в условиях военного времени, функционирования транспорта, это вопрос, как ни странно, паспортного режима, контроля перемещенных лиц, это вопрос поддержания правопорядка в такой ситуации в стране. И сегодня, к сожалению, нет уверенности в том, что наша власть даже теоретически готова к таким масштабным действиям и к принятию таких сложных решений», — объяснил генерал-лейтенант.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у России недостаточно сил для вторжения в страну. По его словам, российская сторона еще не собрала достаточную группировку войск для этого, а ее главная цель сейчас — сеять панику.