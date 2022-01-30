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На Украине заявили о неготовности к масштабным военным действиям

Генерал-лейтенант ВСУ Забродский: власти Украины не готовы к масштабным боевым действиям

Фото: Reuters

Украинские власти не готовы к масштабным боевым действиям и принятию сложных решений в условиях войны. Об этом генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ), депутат Верховной Рады Михаил Забродский заявил в интервью телеканалу «Эспрессо.TV».

Он подчеркнул, что для сопротивления возможному российскому вторжению украинским властям и армии в первую очередь необходима политическая воля и отказ от паникерских настроений.

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Забродский также отметил, что для успешного ведения войны Киеву необходимо быть готовым решать всеохватывающие вопросы.

«И это не только вопрос фронта. Это вопрос тыла, мобилизации, функционирования экономики в условиях военного времени, функционирования транспорта, это вопрос, как ни странно, паспортного режима, контроля перемещенных лиц, это вопрос поддержания правопорядка в такой ситуации в стране. И сегодня, к сожалению, нет уверенности в том, что наша власть даже теоретически готова к таким масштабным действиям и к принятию таких сложных решений», — объяснил генерал-лейтенант.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у России недостаточно сил для вторжения в страну. По его словам, российская сторона еще не собрала достаточную группировку войск для этого, а ее главная цель сейчас — сеять панику.

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Варвара Кошечкина
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