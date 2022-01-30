Москвичам предрекли приход снежной «Нади»

В ближайшие дни в Москве ожидается приход нового снежного циклона «Надя», который принесет с собой большое количество осадков. Об этом в воскресенье, 30 января, РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков за два дня. Кроме того, североатлантический циклон должен быть «капризнее своей предшественницы»: «Надя» принесет вдвое больше снега, чем «Мария». Таким образом, как отметил синоптик, в городе появятся полуметровые сугробы (50-52 сантиметра), такое значение должно приблизиться к рекордным значениям. Максимальный показатель был зафиксирован в 1956-м — тогда высота снежного покрова составляла 56 сантиметров.

Уже вечером в воскресенье, 30 января, погода в центральной части страны испортится, а столичный регион накроют снеговые облака. Тишковец предрек москвичам ухудшение видимости до одного километра, выпадет также до 4 миллиметров осадков снега. В ночь на вторник, 1 февраля, снегопады в Москве продолжат идти. В столице осадкомеры, как предполагается, захватят еще до 6 миллиметров осадков.

В заключение синоптик добавил, что столбик термометра в эти дни не должен превышать минус 5 градусов. На «макушку зимы» придется достаточно теплая, но снежная погода.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» заявил, что Москва окажется под влиянием североатлантического циклона «Мария». В столице начнется метель, ухудшится видимость и выпадет три миллиметра осадков. Позднее снова начнется снегопад, который принесет с собой «Надя».