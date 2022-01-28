Синоптик спрогнозировал пятидневные снегопады в Москве

В Москве циклоны принесут пятидневные снегопады. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

По его словам, в пятницу, 28 января, Москва окажется под влиянием североатлантического циклона «Мария». Из-за него в столице начнется метель, ухудшится видимость до двух километров и выпадет три миллиметра осадков. 29 января интенсивность снегопада усилится, и видимость ухудшится до одного километра, спрогнозировал он.

Тишковец рассказал, что снегопад ослабеет в воскресенье, 30 января. Позднее он наберет силу из-за циклона «Надя», из-за которого сугробы могут вырасти до полуметровой высоты.

«При этом показания барометров обрушатся до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — сообщил метеоролог.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни в Москве выпадет половина месячной нормы осадков — около 20 миллиметров. При этом подобные снегопады не экстремальные — в выходные можно будет заниматься зимними видами спорта и устраивать прогулки, сказал синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о похолодании в столице. По ее словам, температура воздуха в Москве и области может опуститься до минус 16 градусов.