Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Синоптик спрогнозировал пятидневные снегопады в Москве

Синоптик Тишковец: циклоны «Надя» и «Мария» принесут в Москву пятидневные снегопады

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве циклоны принесут пятидневные снегопады. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

По его словам, в пятницу, 28 января, Москва окажется под влиянием североатлантического циклона «Мария». Из-за него в столице начнется метель, ухудшится видимость до двух километров и выпадет три миллиметра осадков. 29 января интенсивность снегопада усилится, и видимость ухудшится до одного километра, спрогнозировал он.

Тишковец рассказал, что снегопад ослабеет в воскресенье, 30 января. Позднее он наберет силу из-за циклона «Надя», из-за которого сугробы могут вырасти до полуметровой высоты.

«При этом показания барометров обрушатся до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — сообщил метеоролог.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни в Москве выпадет половина месячной нормы осадков — около 20 миллиметров. При этом подобные снегопады не экстремальные — в выходные можно будет заниматься зимними видами спорта и устраивать прогулки, сказал синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о похолодании в столице. По ее словам, температура воздуха в Москве и области может опуститься до минус 16 градусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Медведев прокомментировал атаки в российских школах
Черчесов отреагировал на поражение в дебютном матче во главе «Ференцвароша»
Россиян осудят за похищение людей под видом лечения от алкоголизма
В России сократилось число операторов связи
Москвичи бросились скупать недвижимость
На Украине отработали стрельбу из британских ракетных комплексов
Поход в туалет принес мужчине 16 миллионов рублей
Посол России в Австралии обвинил Запад в украинской пропаганде в стиле комиксов
В российском регионе школьников перевели на дистанционное обучение
Москвичка раскрыла способ избежать оплаты счетов за электричество
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter