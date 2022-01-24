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Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Позднякова: в Москве и Подмосковье на неделе усилятся морозы

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столичного региона о похолодании на этой неделе. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает РИАМО.

По данным синоптика, в Москве и Подмосковье усилятся морозы, в некоторые дни ожидается снегопад. Температура воздуха в начале недели может опуститься до минус 16 градусов.

«Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления», — пояснила Позднякова.

Она сообщила, что 24 января ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Температура в столице может опуститься до минус 11-13 градусов, а в области — до минус 16. Во вторник, 25 января, будет облачно с прояснениями, местами пойдет снег. В Подмосковье — до минус 11 градусов, в Москве — до минус 9 градусов.

В среду влияние циклона усилится, снегопад пройдет повсеместно, температурный фон в столице составит около минус 5-6 градусов, по области — до минус 9 градусов.

«В последующие дни сохранится умеренно морозная погода, местами с небольшим снежком. Преобладающая температура в ночные часы — минус 16-11 градусов, в дневные - минус 6 -11 градусов. Температура будет близка к климатической норме, существенных осадков не ожидается. Погода будет комфортной, ветер не будет сильным», — заключила Позднякова.

23 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Краснодаре выпало рекордное за всю историю метеонаблюдений количество снега. Из-за обильных осадков в городе закрыли аэропорт.

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Евгения Куликова
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