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В российском городе выпало рекордное за всю историю наблюдений количество снега

В Краснодаре зафиксирован рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений — 41 см

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодаре выпало рекордное за всю историю метеонаблюдений количество снега. Об этом в воскресенье, 23 января, на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, высота сугробов в российском городе достигла 41 сантиметра. Прежний максимум составлял 40 сантиметров. Тишковец отметил также, что за прошедшие сутки на территории всей Кубани зафиксировано аномальное количество осадков, в ряде мест достигших почти всей месячной нормы.

Так, в Краснодаре выпало 24 миллиметра снежного покрова, на Красной Поляне — 35, в Горячем Ключе — 57, Туапсе — 66, Солохауле — 71, Кичмае — 81, Магри — 90 и в Горном — 109.

Ранее стало известно, что из-за сильного снегопада был закрыт международный аэропорт Краснодара. Ожидающим вылета пассажирам пришлось размещаться на полу и ступеньках. Одна из застрявших путешественниц рассказала, что долгое время администрация воздушной гавани не предоставляла ожидающим ни еду, ни горячих напитков.

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Евгения Куликова
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