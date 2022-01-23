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В Краснодаре пассажиров задержанных рейсов разместили на полу и ступеньках

Пассажиры аэропорта Краснодара ожидают информацию о полетах, сидя на полу и ступеньках

Пассажиров международного аэропорта Краснодара, который закрыли до 13:00 по московскому времени воскресенья из-за сильного снегопада, разместили на полу. Ролик с места событий публикуют «Известия».

На размещенных кадрах видно, как путешественники, чьи рейсы задержали из-за погодных условий, ожидают информацию о своих полетах, сидя на голом полу и ступеньках. Известно, что среди упомянутых туристов есть дети разных возрастов.

Одна из очевидцев событий, Виктория, рассказала журналистам РЕН ТВ, что долгое время администрация воздушной гавани не предоставляла ожидающим ни еду, ни горячих напитков.

«Здесь вообще негде ни сидеть, ничего. Дети на ступеньках спят. Два зала полностью заполнены, люди стоят уже», — пожаловалась женщина в разговоре с изданием.

Ранее стало известно, что краснодарский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада. Сообщалось, что в связи с прекращением работы воздушной гавани были отменены 16 рейсов. «Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов (...) в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов», — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

Майя Пономаренко
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