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Аэропорт Краснодара закрыли из-за сильного снегопада

Международный аэропорт Краснодара прекратил работу до 13:00 по московскому времени

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Международный аэропорт Краснодара закрыли до 13:00 по московскому времени воскресенья из-за сильного снегопада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Известно, что в связи с прекращением работы воздушной гавани были отменены 16 рейсов. В субботу краснодарский аэропорт уже закрывался с 4:00 по 14:30 по московскому времени до улучшения погодных условий, однако на следующий день снегопад продолжился.

«Ливневый снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени. Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов (...) в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за прошедшие сутки аэропорту удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов, но за минувшую ночь пришлось отменить 16 и задержать еще 26 рейсов. При этом четыре самолета ушли на запасные аэродромы.

В начале января в Японии также отменили более 230 авиарейсов из-за аномального снегопада. В частности, были отменены рейсы из аэропорта в городе Саппоро на острове Хоккайдо. Для уборки снега администрация закрыла взлетно-посадочную полосу на три часа. В результате в аэропорту Син-Титосэ образовались огромные очереди из пассажиров, которые не смогли улететь на своих рейсах.

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Майя Пономаренко
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