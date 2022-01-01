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В Японии отменили более 230 авиарейсов из-за снегопада

Мощные снегопады в некоторых регионах Японии привели к отмене более 230 авиарейсов

Фото: Susana Vera / Reuters

В Японии отменили более 230 рейсов из-за мощных снегопадов, которые обрушились на западные и северные регионы страны в течение последних двух дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

В частности, были отменены рейсы из аэропорта в городе Саппоро на острове Хоккайдо. Для уборки снега администрация закрыла взлетно-посадочную полосу на три часа. В результате в аэропорту Син-Титосэ образовались огромные очереди из пассажиров, которые не смогли улететь на своих рейсах. Им пришлось менять билеты на последующие рейсы.

Сейчас на Хоккайдо в ряде районов высота снежного покрова превышает один метр. Специалисты призвали граждан, которые собираются возвращаться в другие города после новогодних праздников, проявлять особую бдительность.

31 декабря сообщалось, что более 170 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения дорог.

Марина Совина
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